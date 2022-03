Sylvester Stallone (75) plant ein ganz neues Projekt! Der US-Amerikaner machte sich in den vergangenen 40 Jahre einen großen Namen in Hollywood. Mit dem Film "Rocky" wurde er über Nacht zum Star und war 1977 sogar in gleich zwei Kategorien für einen Oscar nominiert. Auch als Produzent und Regisseur war der 75-Jährige bereits erfolgreich. Jetzt hat er eine neue Vision vor Augen: Sly will eine neue Serie produzieren – gemeinsam mit Kevin Prince Boateng (34)!

Das verriet der Fußballer jetzt gegenüber der italienischen Zeitung Corriere della Sera: "Mit ihm ist eine Freundschaft entstanden, und ich arbeite an einer TV-Serie, die von meinem Leben inspiriert ist, aber nicht über Fußball!" Kevin erklärte weiter, dass Sly vermutlich die Erzählerrolle in dem Format übernehmen werde, beide jedoch auch vor der Kamera stehen würden: "Wir wollen Schmerz und Wunden zeigen, die es braucht, um erfolgreich zu sein."

Die Serie mit Boateng ist aber nicht das einzige Projekt des erfolgreichen Schauspielers. Seit vergangenem Jahr arbeitet der Hollywood-Star zudem an dem Drehbuch für ein Prequel, das die Vorgeschichte von Rocky erzählen soll. Ob die Serie über den Boxer schlussendlich wirklich umgesetzt wird, ist jedoch noch unklar.

Getty Images Kevin-Prince Boateng in Berlin

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

ActionPress/United Archives GmbH Sylvester Stallone als Rocky Balboa in "Rocky 4"

