So sollte Mathias Mesters (35) Traumfrau sein! Der ehemalige Leichtathlet zieht bei Let's Dance Woche für Woche immer mehr Zuschauer in seinen Bann: Mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin (34) rockt er das Tanzparkett – obwohl die beiden wegen ihres Größenunterschieds von fast 30 Zentimetern einige Choreografien abändern müssen. Doch weder bei "Let's Dance" noch privat stört Mathias es kaum, dass er kleinwüchsig ist: Seine Partnerin sollte sogar unbedingt größer sein!

Im "Exclusiv"-Interview betonte der 35-Jährige: "Ich stehe nicht auf kleinwüchsige Frauen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass es eine 50:50-Wahrscheinlichkeit ist, wenn ich mit einer normalwüchsigen Frau ein Kind bekomme, dass es kleinwüchsig ist." An Interessentinnen mangelt es offenbar auch nicht. Seine Schwester verriet: "Wenn man jetzt mit Matze loszieht, dann steht der nicht lange allein."

In der Vergangenheit war es für den Sportler in Sachen Dating dennoch nicht immer einfach. 2020 machte er die Trennung von der 40 Zentimeter größeren Kugelstoßerin Alina Kenzel öffentlich. "Die eigentlich große Liebe sagt dann: Ich kann das nicht. Eigentlich bist du nett, aber aufgrund der Größe kann ich das nicht", erinnerte sich Mathias. Das habe ihn aber auch etwas gelehrt: "Man wächst da auch und lernt daraus und denkt: Komm, wer nicht will, der hat schon." Momentan ist er – so weit bekannt – Single.

Getty Images Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance" 2022

Instagram / mathiasmester Renata Lusin und Mathias Mester, Februar 2022

Getty Images Mathias Mester bei "Let's Dance"

