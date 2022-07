"Let's Dance"-Tour im Herbst: Mathias Mester ist aufgeregt

Mathias Mester (35) plaudert über die anstehende Let's Dance-Tour. In der vergangenen Staffel der beliebten Promi-Tanzshow hat es der ehemalige Leichtathlet bis ins große Finale geschafft. Obwohl er die Show am Ende nicht für sich entscheiden konnte, ist seine Reise als Tänzer noch nicht beendet. Mathias ist einer von sieben Promi-Tänzern auf der anstehenden "Let's Dance"-Tour. Im Promiflash-Interview verriet er nun, wie es ihm mit diesem Gedanken ergeht.

Im Promiflash-Interview auf der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg erzählte der 35-Jährige, dass er besonders wegen der Vielzahl an Zuschauern nervös sei: "Da werden auch Arenen dabei sein, wo über 10.000 Menschen auf uns warten." Mathias freue sich zwar riesig auf diese Erfahrung, verriet aber dennoch: "Da werde ich auch, wie in der ersten Show richtig nervös sein."

Zudem erzählte Mathias, er habe gehört, dass die Tour nicht so anstrengend sei wie die Show. Für die Sendung habe er drei Monate lang immer wieder neue Tänze lernen müssen und deswegen jeden Tag richtig Gas gegeben. "Jetzt ist es so, dass wir zwei Tänze tanzen und es werden immer die gleichen sein. Von daher hoffe ich, dass ich die Choreo behalten werde und es nicht ganz so schwer ist", plauderte der einstige Speerwerfer aus.

Anzeige

Franziska Krug/Getty Images for Ernsting's family "Let's Dance"-Star Mathias Mester

Anzeige

Getty Images Mathias Mester und Renata Lusin im "Let's Dance"-Finale

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Mathias Mester in der vierten "Let's Dance"-Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de