Wie geht Renata Lusin (34) bei Let's Dance mit Mathias Mesters (35) Größe um? Die Profitänzerin entschied sich in der Kennenlern-Show des Tanzwettbewerbs für den einstigen Sportler, um mit ihm die diesjährige Staffel zu bestreiten. Mathias ist jedoch kleinwüchsig – ihn und Renata trennt ein Größenunterschied von fast 30 Zentimetern. Könnte das beim Tanzen möglicherweise zu einer enormen Herausforderung werden?

Im Interview mit Promiflash verriet Renata, dass sie wegen Mathias' Größe bei den Choreografien ein paar Änderungen vornehmen müsse. Die Unterarmdrehung, bestimmte Hebungen und enger Körperkontakt bei Standardtänzen seien nicht möglich. "Aber ich möchte es nicht zu sehr anpassen, sondern es so weit geht normal es lassen", betonte die 34-Jährige. Sie wolle jedoch in jeden Tanz mindestens ein Element einbauen, was mit dem ehemaligen Leichtathleten, aber mit keinem Partner von "normaler" Größe möglich sei: "Ich muss clevere Choreos machen, die Mathias Schwächen verstecken und seine Stärken zeigen."

Doch warum hat sich Renata überhaupt für Mathias entschieden? In ihrer Instagram-Story erklärte die gebürtige Russin: "Weil ich einfach allen beweisen möchte, dass Tanzen keine Grenzen und keine Normen hat."

Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance"

