Nach Renata Lusins Fehlgeburt: Mathias Mester war für sie da

Er gab ihr Kraft! Die Let's Dance-Stars Renata (35) und Valentin Lusin (36) lernten sich in Jugendjahren kennen und lieben. Mittlerweile ist das Paar seit neun Jahren glücklich verheiratet. Eines fehlt den beiden jedoch noch zu ihrem Glück: ein Baby. Bislang blieb der Kinderwunsch leider unerfüllt – kürzlich erlitt die Profitänzerin bereits die dritte Fehlgeburt. Ihr Tanzpartner aus dem Vorjahr verrät nun gegenüber Promiflash: Mathias (36) war in der schweren Zeit für Renata da!

Im vergangenen Jahr tanzten sich Renata und der Leichtathlet bis in die Top Drei der beliebten Tanzshow. Im exklusiven Interview mit Promiflash bei der Ernsting's family Fashion Show offenbart der 36-Jährige jetzt, dass er immer noch regelmäßig in Kontakt mit seiner einstigen Tanzpartnerin stehe und besonders in dieser schweren Zeit für sie da war: "Also, wir haben natürlich auch geschrieben, gesprochen und es tut mir einfach sehr leid."

Zudem verrät der ehemalige "Let's Dance"-Kandidat im Gespräch, dass er in der 35-Jährigen dennoch eine echte Powerfrau sehe. "Renata ist eine Frau, die stärker wieder zurückkommen kann und ich glaube, das auch ganz gut umsetzen kann", fügt er hinzu.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance".

Anzeige

Instagram / mathiasmester Renata Lusin und Mathias Mester

Anzeige

Instagram / renata_lusin Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de