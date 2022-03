Melinda Gates (57) gibt ihr erstes Interview zum Ehe-Aus mit Bill Gates (66)! Die Geschäftsfrau und der Microsoft-Gründer heirateten 1994. Im Laufe der Jahre bekam das Paar drei Kinder. Doch trotz 25 gemeinsamer Jahre verkündeten die Eheleute im vergangenen Jahr eine überraschende Nachricht: Sie lassen sich scheiden. Die 57-Jährige äußerte sich seitdem nicht wirklich zu dem Ehe-Aus – bis jetzt. Nun sprach sie in der CBS-Show This Morning erstmals über die Trennung und erklärte, wie es dazu kam: "Es war nicht ein bestimmter Moment oder eine bestimmte Sache, die passiert ist. Es gab einfach einen Zeitpunkt, an dem ich realisiert habe, dass es nicht mehr gesund war und ich nicht mehr auf das vertrauen konnte, was wir hatten."

