Lateysha Grace (29) fällt ein Stein vom Herzen! Im Dezember gab die ehemalige Teilnehmerin der britischen Big Brother-Ausgabe bekannt, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. In den vergangenen Wochen musste sie jedoch ziemlich um ihren Nachwuchs bangen: Ende Februar war Lateysha wegen einer Schwangerschaftsvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Doch jetzt kann die Influencerin aufatmen: Ihr Baby hat das Licht der Welt erblickt – und ist wohlauf!

Auf Instagram teilte die 29-Jährige ein Foto, auf dem sie in einem Krankenhausbett liegt und ihr Neugeborenes in den Armen hält. "Willkommen Baby Layke", schrieb sie dazu und verriet damit gleich den Namen ihrer Tochter. Das kleine Mädchen wurde am 4. März geboren und kam mit einem Gewicht von nur etwa 1,42 Kilogramm zur Welt. Das liegt daran, dass Lateysha schon in der 34. Woche entbinden musste. In ihrer Story verriet sie zudem: "Was für verrückte zwei Wochen ich hatte, aber sie ist da und es geht ihr gut. Ich liebe dich, Baby Layke."

Die Fans des Realitystars sind von den erfreulichen Nachrichten ganz aus dem Häusschen. Doch auch einige Promis teilten ihre Begeisterung mit. "Aw, herzlichen Glückwunsch, Babe. Ich freue mich so für euch", schrieb zum Beispiel die Sängerin Nicole O'Brien.

