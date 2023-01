Schock für Lateysha Grace: Ihre Tochter muss ins Krankenhaus

Lateysha Graces (30) Baby geht es nicht gut! Im vergangenen Jahr durfte die "The Valleys"-Bekanntheit ihre Tochter Layke auf der Welt begrüßen. Doch nachdem es während der Schwangerschaft zu Komplikationen gekommen war, kam die Kleine sechs Wochen zu früh auf die Welt. Daraufhin wurde der Nachwuchs der ehemaligen Big Brother-Teilnehmerin mehrere Wochen medizinisch behandelt. Jetzt musste Lateyshas Tochter erneut in Krankenhaus!

Auf Instagram teilte die Beauty ihren Fans mit, dass ihre Kleine eine Woche zuvor erkrankt war. Ihr Zustand verschlechterte sich jedoch, sodass sie drei Tage im Krankenhaus verbringen musste, nachdem sie an Sauerstoff angeschlossen wurde. "Danke für die vielen Nachrichten, Leute! Layke ist jetzt seit über einer Woche krank, aber es wurde ziemlich schlimm, also kamen wir ins Krankenhaus und sind seit drei Tagen hier", erklärte Lateysha ihrer Community. Das Mutter-Tochter-Duo dürfe nun das Krankenhaus wieder verlassen. "Aber wir müssen in ein paar Tagen wiederkommen, um ihr Antibiotika zu geben und ein paar Testergebnisse zu bekommen, um von dort aus weiterzumachen", erklärte die 30-Jährige zudem.

Bereits kurz nach der Geburt hatte Layke Probleme beim Atmen, weswegen sie ins Krankenhaus musste – die Kleine habe immer wieder ihren Atem angehalten und erst Luft eingezogen, als Lateysha ihr ins Gesicht pustete. "Es war wirklich komisch", erinnerte sich die besorgte Mutter auf der Social-Media-Plattform.

Instagram / lateysha_grace Lateysha Grace im Januar 2023

Instagram / lateysha_grace Lateysha Grace und ihre Tochter Layke im Dezember 2022

Instagram / lateysha_grace Lateysha Grace im Januar 2023

