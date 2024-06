UK-"Big Brother"-Star Lateysha Grace verlobt sich mit Freund

Lateysha Grace (31) könnte wohl kaum glücklicher sein. Auf Instagram hat die ehemalige UK-Big Brother-Teilnehmerin süße Neuigkeiten für ihre Fans: Ihr Liebster hat ihr endlich die Frage aller Fragen gestellt und sie sagte "Ja"! Das verkündet sie stolz mit einem Video, das den romantischen Moment festhält. "Der erstaunlichste, magischste Tag und das Warten war es so wert. Ich habe zu der Liebe meines Lebens 'Ja' gesagt! Ich bin Gott für diese Wunder in meinem Leben so dankbar", schwärmt die Britin unter dem Clip. Gefragt wurde sie in einer idyllischen Villa auf dem Land und dazu gab es einen funkelnden Klunker, den sie stolz in die Kamera hält.

Ihren Freund hält Lateysha strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Weder sein Name noch sein Gesicht ist ihren Fans bekannt. Auch bestätigte sie nicht, dass er der Vater ihrer 2022 geborenen Tochter Layke ist. Die Geburt ihrer Kleinen hingegen teilte der TV-Star mit seinen Fans. Im März 2022 postete Lateysha ein Bild von sich aus der Klinik. Auf ihrer Brust liegt Baby Layke. "Was für verrückte zwei Wochen ich hatte, aber sie ist da und es geht ihr gut. Ich liebe dich, Baby Layke", schrieb die 31-Jährige sichtlich erleichtert dazu. Ganz einfach war die Entbindung nämlich nicht. Kurz bevor der Wonneproppen das Licht der Welt erblickte, war die werdende Mama mit einer Schwangerschaftsvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Layke ist aber nicht Lateyshas einziges Kind. Mit ihrem Ex-Partner Ben Charles durfte die "The Valleys"-Darstellerin ebenfalls ein Kind auf der Welt begrüßen. Zusammen bekamen die beiden Töchterchen Wynter Grace, die mittlerweile acht Jahre alt ist. Vergangenes Jahr sorgte Lateysha erneut für einen besorgniserregenden Moment: Ihrer Community verriet sie, dass sie nach schweren Bauchschmerzen zusammenbrach und im Krankenhaus notoperiert wurde. Der Grund: eine Eileiterschwangerschaft. "Ich wurde ins Krankenhaus gebracht und erfuhr, dass ich mein Baby nicht verloren hatte, sondern dass es an der falschen Stelle wuchs", erklärte sie im Netz.

Lateysha Grace mit ihren Töchtern Wynter und Layke

Lateysha Grace und ihre Tochter Layke im Januar 2023

