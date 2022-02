Besorgniserregende Neuigkeiten von Lateysha Grace (29)! Ende 2021 hatte der britische Realitystar noch erfreuliche Nachrichten zu verkünden: Nach ihrer Tochter Wynter Charles erwartet die "The Valleys"-Bekanntheit ihr zweites Kind – wieder ein Mädchen. Im April soll ihr zweiter Nachwuchs schon zur Welt kommen. Jetzt wird ihre Vorfreude aber von gesundheitlichen Problemen überschattet. Lateysha meldete sich aus der Klinik – voller Sorge um ihr ungeborenes Baby!

Via Instagram teilte die 29-Jährige die erschreckenden Nachrichten und postete ein Foto von ihrem Babybauch aus dem Krankenhausbett. "Was die aufregendste Woche für mich hätte sein sollen, hat sich als die schlimmste herausgestellt", teilte Lateysha mit. Sie leide an Präeklampsie – einer sogenannten Schwangerschaftsvergiftung, die durch Anpassungsstörungen des Körpers wegen der Veränderungen in der Schwangerschaft entstehen kann. "Ich weiß nicht, wie lange ich hier drin sein werde, aber bitte betet einfach für mein Baby", schrieb die ehemalige UK-Big Brother-Kandidatin.

In ihrer Story bedankte sich Lateysha außerdem für die unterstützenden Kommentare ihrer Follower. "Ich wünschte, ich wäre ernster genommen worden, als ich vor zwei Wochen mit geschwollenen Füßen in die Klinik gekommen bin", erinnerte sie sich. Die werdende Zweifachmutter glaubt, dass ihr derzeitiger Zustand dann nicht so schlimm wäre.

Instagram / lateysha_grace Lateysha Grace und ihre Tochter Wynter

Instagram / lateysha_grace Lateysha Grace im Februar 2022

Getty Images Lateysha Grace bei den BET Awards, 2017

