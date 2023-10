Not-OP: Lateysha Grace hatte eine Eileiterschwangerschaft

Lateysha Grace (30) enthüllt den traurigen Grund für ihren Krankenhausaufenthalt. Die britische TV-Bekanntheit versetzte ihren Fans vergangene Woche einen großen Schreck: Sie wurde plötzlich ins Krankenhaus geliefert und musste sich einer lebensrettenden Operation unterziehen. Die Gründe nannte die zweifache Mama bislang noch nicht. Nun meldet sie sich endlich zurück. Lateysha erklärt, dass sie eine Eileiterschwangerschaft hatte und deswegen operiert werden musste.

Auf Instagram äußert sich die UK-Big Brother-Bekanntheit zu ihrer OP. Sie sei seit drei Monaten schwanger gewesen, aber plötzlich bekam sie starke Bauchschmerzen und brach zusammen. "Ich wurde ins Krankenhaus gebracht und erfuhr, dass ich mein Baby nicht verloren hatte, sondern dass es an der falschen Stelle wuchs und eine Eileiterschwangerschaft war", erklärt Lateysha jetzt.

Die Eileiterschwangerschaft musste sofort gestoppt werden, da sich das Baby so nicht entwickeln kann. Das geschah in Lateyshas Fall in letzter Sekunde: "Ich wurde sofort in den OP gebracht und operiert, da meine Eileiter in einer Minute zu platzen drohten." Jetzt trauere die 30-Jährige um ihr ungeborenes Baby.

Instagram / lateysha_grace Lateysha Grace, Oktober 2023

Instagram / CzBKnifNjWh Lateysha Grace nach der OP

Instagram / lateysha_grace Lateysha Grace, Realitystar

