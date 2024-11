Nach Eileiterschwangerschaft: Lateysha Grace erwartet Baby

Lateysha Grace (31) erwartet ein kleines Wunder. Nachdem die britische TV-Bekanntheit vergangenes Jahr nach einer Eileiterschwangerschaft eine Not-OP gebraucht hatte, hat sie endlich gute Nachrichten zu verkünden: Lateysha ist tatsächlich schwanger. Bei Instagram zeigt sie ihren schon groß gewachsenen Babybauch auf professionellen Fotos und schreibt: "Ich kann meinen Bauch nicht länger verstecken. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte überhaupt schreibe! Aber wir sind schwanger!" Genauere Details, wann der Wonneproppen zur Welt kommt oder ob es ein Mädchen oder Junge wird, behielt Lateysha noch für sich.

Dafür offenbart sie aber, dass sie den Traum, ein Baby zu bekommen, schon aufgegeben hatte. "Ich hatte ehrlich gesagt schon aufgegeben, jemals wieder ein Baby zu bekommen, aber Gott hat seine Magie wirken lassen und mich mit einem weiteren gesegnet. Ich bin so dankbar, dass ich ein weiteres erschaffen und meine Familie vergrößern kann", schwärmt sie unter dem Post. Im Oktober 2023 musste die 31-Jährige nämlich während einer vermeintlichen Schwangerschaft wegen starker Bauchschmerzen ins Krankenhaus. Dort stellte man fest, dass sie ihr Baby nicht verloren habe, sondern der Fötus an der falschen Stelle wuchs – eine Eileiterschwangerschaft.

Für Lateysha kam die Hilfe damals in letzter Sekunde. "Ich wurde sofort in den OP gebracht und operiert, da meine Eileiter in einer Minute zu platzen drohten", erzählte sie ihrer Community im Netz. Aber immer an ihrer Seite war ihr Freund. Diesen hält die Britin zwar strikt aus der Öffentlichkeit, machte aber erst im Sommer die Verlobung bekannt. Gemeinsam bekam das Paar im März 2022 Töchterchen Layke. Mit ihrem Ex Ben Charles hat die UK-Big Brother-Teilnehmerin außerdem ihre älteste Tochter Wynter Grace.

Instagram / CzBKnifNjWh Lateysha Grace nach der OP

Instagram / lateysha_grace Lateysha Grace und ihre Töchter, November 2024

