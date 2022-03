Lateysha Grace (29) sorgt sich um ihre Tochter. Das Baby der "The Valleys"-Bekanntheit kam sechs Wochen zu früh zur Welt und musste aus diesem Grund bereits lange im Krankenhaus aufgepäppelt werden. Die kleine Layke hat sich aber als Kämpferin erwiesen und durfte Mitte März endlich mit ihrer Mama nach Hause. Jetzt folgte aber der nächste Schock für die Big Brother-Teilnehmerin: Ihre Tochter hat Probleme beim Atmen und musste wieder ins Krankenhaus.

Auf Instagram teilte die 29-Jährige mit, dass sie Atemaussetzer bei ihrem neugeborenen Baby festgestellt habe. Layke habe immer wieder ihren Atem angehalten und erst wieder Luft eingezogen, als Lateysha ihr ins Gesicht pustete. "Es war wirklich komisch", betonte die besorgte Mutter. Die Kleine habe seltsame Geräusche gemacht und Lateysha große Sorgen bereitet. "Wir sind losgerannt und zum nächsten Krankenhaus gefahren und ich sagte nur: Bitte helft mir", berichtete sie.

Die Klinik sei für so kleine Patienten und Atemnot insbesondere zwar nicht ausgerichtet gewesen, habe aber Ärzte aus einem anderen Krankenhaus kontaktiert. Mittlerweile sei das Baby in den besten Händen und die Ex on the Beach-Kandidatin hofft darauf, dass sie ihre Tochter bald wieder zu Hause in den Armen halten darf.

Instagram / lateysha_grace Lateysha Grace mit ihrer Tochter, März 2022

Instagram / lateysha_grace Lateysha Grace im Februar 2022 in England

Instagram / lateysha_grace Lateysha Grace, Influencerin

