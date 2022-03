Gibt es demnächst Neues von KLUBBB3? Die Schlagergruppe rund um Florian Silbereisen (40), Jan Smit (36) und Christoff De Bolle wurde 2017 zur "Band des Jahres" gewählt. Zu dieser Zeit hatte das Trio zahlreiche TV-Auftritte und spielte viele Konzerte. Seit 2018 gab es jedoch keine neue Musik mehr. 2019 wurde zudem eine Reihe von Live-Performances abgesagt. Kehrt die Band überhaupt noch mal zurück?

Auf Nachfrage von Schlager.de teilte Jans Manager mit: "Auf absehbare Zeit ist kein Comeback von KLUBBB3 geplant." Böses Blut herrscht unter den Mitgliedern der Musikgruppe aber offenbar nicht. Zumindest teilte Jan erst vor wenigen Tagen ein Instagram-Foto von einem gemeinsamen Restaurantbesuch mit Florian. "Er kam mich während unseres Urlaubs besuchen. Es war viel zu lange her, dass wir uns gesehen hatten", verriet der Niederländer. Doch auch Christoff steht mit dem Traumschiff-Kapitän in Kontakt: Im Januar trat der Belgier in seiner Show "Die größten Schlagerüberraschungen aller Zeiten" auf und schwärmte mit ihm über die KLUBBB3-Zeiten.

Vor allem Jans körperliche Beschwerden hatten dazu geführt, dass es 2019 ruhiger um die Band wurde. Der 36-Jährige erklärte damals in seiner Instagram-Story: "Ich habe seit letzter Woche eine Kehlkopfentzündung, deshalb habe ich mich dazu entschieden, alle Auftritte bis zum Ende des Jahres abzusagen."

Jan Smit und Florian Silbereisen

Christoff de Bolle und Florian Silbereisen

KLUBBB3

