Travis Scott (30) scheint das Feiern nicht verlernt zu haben. Der Rapper und seine Freundin Kylie Jenner (24) sind am 2. Februrar Eltern ihres Sohnemanns Wolf Webster geworden. Neben ihrer Tochter Stormi Webster (4) ist der Kleine somit das zweite gemeinsame Kind des Traumpaares. Mit dem jüngsten Nachwuchs scheint es der "Goosebumps"-Interpret jedoch deutlich entspannter anzugehen – immerhin war der Musiker zuletzt immer wieder bis in die Morgenstunden feiern. Nun soll Kylie ihren On-off-Freund Travis zur Rede gestellt haben.

Ob zu Kanye Wests (44) Listening Party seines neuen Albums, auf Superbowl-Events oder sämtlichen Aftershow Partys – Travis war dabei! Obwohl Kylie nie der Typ dafür gewesen sein soll, jemanden zu kontrollieren, soll die Reality-TV-Bekanntschaft ihren Freund nun darum gebeten haben, mehr Zeit bei seiner Familie zu verbringen. Das plauderte eine Quelle gegenüber HollywoodLife aus und verriet weiter, dass Kylie ihren Freund in der nächsten Zeit unbedingt zu Hause haben möchte. "Travis hat Kylie während ihrer Schwangerschaft unglaublich unterstützt und sie möchte, dass er wieder morgens, mittags und abends für sie da ist", berichtete der Insider und stellte klar, dass sie jedoch verstehen könne, wie eingespannt Travis mit Auftritten und anderen beruflichen Verpflichtungen sei.

Die Fans der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin forderten bereits vor einigen Wochen, dass Kylie Konsequenzen zieht. "Ich verstehe nicht, was Kylie in ihm sieht. Sie hat wirklich keinen guten Männergeschmack", machten einige Reddit-Nutzer ihren Ärger Luft und verlangten sogar, dass sich die 24-Jährige unverzüglich von dem Rapper trennen sollte.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Travis Scotts Baby

Getty Images Kylie Jenner mit Partner Travis Scott und Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Travis Scott mit ihrer Tochter Stormi Webster

