Damit hat Dua Lipa (26) wohl nicht gerechnet. Die Sängerin erlangte 2017 mit ihrem Song "Hotter Than Hell" weltweite Bekanntheit. Seither schwimmt die Musikerin auf der Erfolgswelle und gibt ein Konzert nach dem anderen. Doch nun sorgte das Gesangstalent bei einer Show für Aufsehen – und das mit einer lustigen Bühnenpanne. Dua Lipa warf ihr Mikrofon bei einem Auftritt versehentlich ins Publikum.

Am Donnerstagabend stand die 26-Jährige im Rahmen ihrer derzeit laufenden Tour in Washington auf der Bühne. Wie ein Fan-Video auf Instagram zeigt, passierte der Musikerin, während sie ihren Hit "New Rules" zum Besten gab, ein kleines Missgeschick: Beim Tanzen flog Dua ihr Mikrofon aus der Hand und landete mitten im Publikum. Nach einem kurzen Schockmoment und dem Versuch, ihr Mikro wiederzufinden, entschied sich die Britin dazu, einfach weiterzutanzen. Einer ihrer Background-Tänzer holte ihr daraufhin ein neues Mikrofon.

Wenige Tage vor ihrer Panne hatte die Sängerin einige Eindrücke ihres Tourlebens mit ihren Fans auf Instagram geteilt. Einer der Schnappschüsse löste bei ihren Followern jedoch Sorgen aus. Dua war mit einer Infusion im Bett liegend zu sehen. Über einen Zugang in ihrem Arm bekam die Künstlerin Natriumchlorid verabreicht.

Getty Images Dua Lipa während ihrer "Future Nostalgia"-Tour

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Instagram / dualipa Dua Lipa, Februar 2022

