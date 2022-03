Mickie Krause (51) hat große Pläne! Bei dem Schlagersänger wurde im Rahmen eines TV-Projekts Blasenkrebs diagnostiziert. Um den bösartigen Tumor loszuwerden, unterzog er sich bereits zwei Operationen – bei der letzten konnte ihm das Geschwulst erfolgreich entfernt werden. Ganz krebsfrei ist der vierfache Vater aber noch nicht. Doch wenn es irgendwann so weit sein sollte, will sich Mickie einen ganz besonderen Wunsch erfüllen: Er möchte sich sein erstes Tattoo stechen lassen, um an die Krankheit zu erinnern!

"Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Tattoos zu haben, aber wenn es wirklich einen Tag gibt, an dem mir der Arzt sagt, sie sind krebsfrei, könnte ich mir vorstellen, ein Tattoo stechen zu lassen", verriet Mickie im "VIPstagram"-Interview. Seine Frau wisse von dem Ganzen noch nichts und wäre davon vermutlich nicht allzu begeistert. Der 51-Jährige betonte aber, dass der geplante Körperschmuck eine Ausnahme bleiben solle: "Das wäre dann auch so, dass man es nicht sehen könnte."

Im weiteren Kampf gegen den Krebs steht Mickie ab April zunächst eine sechswöchige Immuntherapie bevor, bei dem ihm künstliche Antikörper in die Blase gespritzt werden. "Und nach weiteren sechs Wochen wird man an der Charité in Berlin schauen, wie erfolgreich dieser Therapieansatz war", erklärte der Ballermann-Star genauer.

ActionPress Mickie Krause im Oktober 2019 in Gelsenkirchen

Getty Images Mickie Krause beim RTL Sprendenmarathon in Hürth, November 2021

Getty Images Mickie Krause, Schlagersänger

