Mickie Krause (51) sprüht vor Energie! Vor wenigen Wochen erfuhr der Schlager-Star vor laufender Kamera, dass er an Blasenkrebs erkrankt ist. Bereits kurz nach der Ausstrahlung unterzog er sich einer OP. Am 22. Februar stand dann schon die zweite Operation an. Von dieser erholt sich die Mallorca-Party-Ikone nun an der Nordsee. Der 51-Jährige scheint nach seiner Erkrankung jetzt schon wieder fit wie ein Turnschuh zu sein.

Mickie ist auf einem guten Weg, wie RTL berichtet. "Die Jungs haben sehr, sehr gute Arbeit geleistet, der Tumor wurde erfolgreich entfernt", erzählt der Schlagerstar. Er fühle sich absolut fit und war sogar bereits wieder an der Nordsee Joggen. "Ich bin ganz entspannt in einem Sechser-Schnitt gelaufen, acht Kilometer. Das war für mich wirklich eine Wohltat und hat mir sehr, sehr gutgetan", berichtet Mickie.

Eine Auszeit wolle sich der "Biste braun, kriegste Fraun"-Interpret dennoch nicht nehmen. Als Ausgleich dazu hat er einen anderen Plan: "Ich werde aber wohl in der nächsten Woche mir mal ein Wohnmobil mieten und eine Woche durch Europa reisen." Auch danach hat Mickie bereits große Vorsätze: "Ich habe jetzt lange Zeit nichts gemacht und ich freue mich auf die nächsten Termine!", verrät der Schlagersänger.

Anzeige

Getty Images Mickie Krause beim "Mein Star des Jahres"-Award in Hamburg, Februar 2013

Anzeige

Instagram / mickie_krause_official Mickie Krause, Musiker

Anzeige

ActionPress Mickie Krause im Oktober 2019 in Gelsenkirchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de