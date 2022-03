Sandra Soleil (29) will die Wogen zwischen sich und ihrem Partner Tommy Pedroni glätten! Die Ex on the Beach-Bekanntheiten sind derzeit Teil der dritten #CoupleChallenge-Staffel. Und ausgerechnet die Ausstrahlung der ersten Folge des RTL+-Formats brachte bei dem Duo den Haussegen mächtig in Schieflage. In der Episode machte es den Anschein, als seien sich Sandra und Kontrahent Calvin Kleinen (29) in der Vergangenheit nähergekommen, als sie bereits Tommy datete! Der Franzose begann, nachdem er die Folge gesehen hatte, seine Beziehung zu überdenken – doch Sandra flog direkt zu einer Aussprache zu ihm.

Das verriet die brünette TV-Bekanntheit am Sonntag in einer Instagram-Story: "Tommy und ich hatten in den letzten paar Tagen viel zu diskutieren. Deswegen habe ich gestern Abend beschlossen, dass ich hinfliege, weil es ein Thema war, was man, wie ich finde, persönlich klären muss", berichtete Sandra. Ihr sei es sehr wichtig gewesen, die Angelegenheit unter vier Augen in Tommys Heimat Nizza zu regeln. Eigentlich sei ihr Partner genaustens im Bilde gewesen, was vor ihrer Beziehung bei Calvin und Sandra gelaufen war. "Es war jetzt nur relativ schwer zu deuten, weil Calvin es in der Sendung ein bisschen anders rübergebracht hat, dass man es auch anders verstehen könnte", erklärte sie. Sie stehe nicht auf der Sexliste des Temptation Island-Stars.

Sandra war es auch wichtig, noch einmal zu betonen, wie genau die Timeline ihrer Partnerschaft mit Tommy aussieht: "Tommy und ich sind nicht direkt nach 'Ex on the Beach' zusammengekommen. Das ergibt gar keinen Sinn, weil Tommy ja noch bei Are You The One? war. Wir haben uns erst nach dem 'Are You The One?'-Dreh wieder getroffen", erzählte sie. Erst dann sei es intensiver zwischen ihnen geworden. Was auch immer davor bei beiden mit anderen gelaufen sei, sei legitim – schließlich waren zu diesem Zeitpunkt beide noch Single gewesen.

Anzeige

RTL / Frank Beer Sandra und Tommy bei "#CoupleChallenge" 2022

Anzeige

Instagram / tommypedroni Sandra Soleil und Tommy Pedroni in Monaco, Dezember 2021

Anzeige

Instagram / _sisandra Sandra und Tommy in Frankreich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de