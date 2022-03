Hätte Michael Wendler (49) sich dieses Tattoo lieber von einem Profi stechen lassen sollen? Ende Februar präsentierte der Schlagersänger ganz stolz seine neueste Tinte: Er hat sich das Gesicht seiner Gattin Laura Müller (21) auf den Unterarm tätowieren lassen! Während die Influencerin hin und weg von der Geste war, machten viele Fans sich darüber lustig – auch weil man die Beauty hier nicht gleich erkennt. Tätowierer Diogo Sangre (27) analysiert jetzt für Promiflash: Das ist bei dem Laura-Tattoo schiefgelaufen!

"Das Tattoo ist auf jeden Fall leider nicht gut gestochen", stellt der Temptation Island-Verführer klar. "Ein Porträt ist die Champions League in der Tattoo-Szene, und das kann nicht jeder Tätowierer einfach so stechen. Leider war derjenige kein Profi in dieser Disziplin und dadurch ist es einfach nicht realistisch genug", urteilt Diogo. "Was mir sofort auffällt, ist natürlich, dass es keine große Ähnlichkeit mit Laura hat. Der Tätowierer konnte die Vorlage nicht zu 100 Prozent kopieren."

Was hätte der Tätowierer hier besser machen müssen? "Es ist meiner Meinung nach zu viel schattiert beziehungsweise dienen Schattierungen dazu, um die Gesichtsausdrücke darzustellen, und diese sind auf jeden Fall an der falschen Stelle." Weiter erklärt Diogo: "Deshalb sollte das Foto, welches man als Vorlage nimmt, eine sehr gute Qualität haben und nicht bearbeitet sein, beispielsweise mit Filtern oder Ähnlichem – damit kann man genau den Schatten des Gesichtes treffen, die Gesichtsausdrücke, die genauen Stellen, an denen sich die Wangenknochen hervorheben und wie breit das Gesicht ist."

Instagram / lauramuellerofficial Das neue Tattoo von Michael Wendler, auf dem das Gesicht von Laura Müller zu sehen ist

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler, Instagram 2022

RTL / Frank Fastner Diogo Sangre, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

