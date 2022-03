Josh Hartnett (43) ist unter der Haube! Auf dem Singlemarkt war der "Pearl Harbor"-Star längst nicht mehr verfügbar: Seit 2012 ist er schon mit seiner Freundin Tamsin Egerton (33) zusammen. Das Paar hat erst im vergangenen Jahr verkündet, dass es mittlerweile drei gemeinsame Kinder hat. Ihr Privatleben halten die Schauspieler in der Regel aber aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt hat ein Insider aber verraten: Josh und Tamsin haben nach vielen Jahren als Paar auch endlich den Schritt vor den Traualtar gewagt.

"Sie sind so verliebt wie immer und wollten es in einer intimen Zeremonie mit ihrer Familie und ihren engsten Freunden offiziell machen", gab die anonyme Quelle aus dem direkten Bekanntenkreis des US-Amerikaners und der Britin preis. Viel mehr Infos zu dem besonderen Tag des Duos sind aber nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Weder Josh noch die 33-Jährige, die jetzt wohl die Ehefrau des Danny-Walker-Darstellers sein dürfte, haben sich bis dato zu den Hochzeitsnews geäußert. Auch ihre Pressesprecher schweigen aktuell dazu.

Wie wichtig den beiden ihr Privatleben ist, beweist allerdings schon der Fakt, dass nicht einmal die Namen ihrer Kinder bekannt sind. 2021 hatte Josh die Babynews nicht direkt nach der Geburt von Baby Nummer drei verkündet, sondern lediglich in einem Interview erwähnt, Dreifachpapa zu sein. "Es gibt viele Dinge, aber ich bin am meisten stolz darauf, Vater von drei Kindern zu sein, eine tolle Beziehung mit meiner Partnerin zu haben und ein wunderbares Familienleben zu führen", schwärmte der Filmproduzent gegenüber Mr Porter.

Getty Images Die Schauspieler Josh Harnett und Tamsin Egerton

Getty Images Tamsin Egerton und Josh Hartnett

Getty Images Josh Harnett und Tamsin Egerton 2014

