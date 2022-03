Willow Smith (21) freut sich über neue Kunst auf ihrer Haut! Dass in der Tochter von Will Smith (53) ein echter Tattoo-Fan steckt, ist kein Geheimnis. Im vergangenen Jahr ließ sich die Musikerin die Hindu-Göttin Saraswati auf ihrer Hand verewigen – und dieses ist nur eines von zahlreichen Kunstwerken auf ihrem Körper. Jetzt stattete die Sängerin dem Tattoostudio wieder einen Besuch ab. Dieses Mal ließ sich Willow ein besonders großes Motiv stechen!

Via Instagram veröffentlichte die 21-Jährige einen Schnappschuss ihrer neuesten Tätowierung. Diese erstreckt sich von ihrer linken Schulter bis zum Ellenbogen. Das Werk zeigt einen Arm, der nach einem schwarzen Loch greift. Beim genaueren Hinsehen wird sogar deutlich: Die schwarzen Linien gehen am unteren Ende in einzelne mathematische Formeln über. Willow scheint von der Arbeit des Tätowierers ebenso angetan zu sein wie ihre Follower in der Kommentarspalte und notierte ein staunendes Emoji zu dem Beitrag.

Das Motiv an sich und auch die Zahlen und Formeln stehen womöglich für Willows Leidenschaft für Physik. Schon im Jahr 2016 hatte der Promi-Spross mit Teen Vogue über seine möglichen College-Pläne geplaudert und angemerkt: "Ich glaube, ich würde auf jeden Fall Physik studieren."

