Für Lottie Tomlinson (23) könnte es wohl nicht besser laufen. Seit 2020 ist die Schwester von One Direction-Hottie Louis Tomlinson (30) mit dem ehemaligen Tennisprofi Lewis Burton (29) zusammen. Vor einigen Wochen verkündete die Britin dann die frohe Botschaft im Netz – das Liebespaar erwartet sein erstes gemeinsames Kind! Im Netz zeigte Lottie nun, wie wohl – und vor allem sexy – sie sich als werdende Mutter fühlt.

Seit Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft teilt Lottie immer wieder niedliche Aufnahmen, auf denen sie ihre Kugel stolz in Szene setzt. Für einen Werbedeal teilte die Blondine nun erneut einen Beitrag auf ihrem Instagram-Account, für den sich die 23-Jährige total sexy und in aufreizenden Dessous ablichten ließ. Vor allem die Wölbung ihres Bauchs sticht dabei mächtig ins Auge. "Mein Junge wächst", schrieb sie unter ihren Post, der ihr einige liebevolle Nachrichten der Fans sowie Herz-Emojis in die Kommentarspalte spülte.

Nachdem die Influencerin in den vergangenen Jahren mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen hatte, geht es für Lottie nun endlich wieder bergauf. Neben dem Tod ihrer Mutter Johannah im Jahr 2016 machte ihr auch das Ableben ihrer 18-Jährigen Schwester Félicité (✝18) schwer zu schaffen. Nach der Schwangerschaftsverkündung hatte Lottie einmal mehr betont, wie glücklich sie heute wieder sei. "Ich kann diese Reise kaum erwarten", schwärmte sie im Netz.

Anzeige

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton und Lottie Tomlinson im Februar 2022

Anzeige

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson und ihr Freund Lewis Burton

Anzeige

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson im Februar 2022

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Lottie ihre Rundungen so sexy in Szene setzt? Ich finde es mega! Na ja, mir ist das too much. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de