Lottie Tomlinson (23) leidet unter dem schrecklichen Verlust ihrer Mutter Johannah Deakin. Im Jahr 2016 war die Hebamme im Alter von gerade einmal 43 Jahren an den Folgen ihrer Leukämieerkrankung gestorben. Mittlerweile ist es schon fünf Jahre her, dass die Influencerin von ihrer Mama Abschied nehmen musste: An ihrem Todestag widmete Lottie der gebürtigen US-Amerikanerin nun einen emotionalen Beitrag im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 23-Jährige ein Foto von ihrer Mutter und eine handgeschriebene Karte, die sie zehn Tage vor ihrem Tod von ihr bekommen hatte. "Ich liebe dich für immer", lauteten Johannahs Worte. Unter dem Posting machte Lottie klar, wie sehr sie die TV-Bekanntheit vermisst. "Fünf Jahre ohne meine Mum. [...] Ich liebe dich auch für immer, Mama und werde sie [Karte, Anm. d. Red.] für immer aufbewahren", notierte sie.

Tatsächlich ist Johannahs Tod nicht der einzige Schicksalsschlag, den das It-Girl in den vergangenen Jahren verkraften musste. Im März 2019 war ihre Schwester Félicité Tomlinson an den Folgen eines schweren Herzinfarkts verstorben. Sie wurde nur 18 Jahre alt. Auch heute gedenkt Lottie der Influencerin regelmäßig im Netz.

Anzeige

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson, Influencerin

Anzeige

Instagram / lottietomlinson Johannah Deakin, Mutter von Lottie Tomlinson

Anzeige

Instagram / lottietomlinson Félicité und Lottie Tomlinson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de