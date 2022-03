Leigh-Anne Pinnock (30) ist erst vor etwa sechs Monaten zum ersten Mal Mutter geworden – und zwar gleich doppelt. Die Little Mix-Beauty und ihr Partner Andre Gray (30) haben Zwillinge bekommen. Schon kurz nach der Geburt zeigte sich die Musikerin wieder megasexy auf dem roten Teppich und teilt inzwischen sogar wieder heiße Bikini-Pics – von zusätzlichen Schwangerschaftspfunden ist darauf keine Spur mehr. Aber wie hat Leigh-Anne das in so kurzer Zeit geschafft?

Im Interview mit The Sun verriet ihre persönliche Trainerin Aimee Victoria Long, dass Leigh-Anne während der Schwangerschaft weitertrainiert habe – allerdings ein wenig anders als zuvor. Schon acht Wochen nach der Geburt konnten die beiden mit ihrem Training dann wieder richtig loslegen. "Wir machen unsere Sessions im Moment über Zoom. Sie ist in ihrem neuen Zuhause und hat dort noch kein Fitnessstudio. Alles, was sie erreicht hat, kam nur durch ein Fitnessband, eine Matte, einige Knöchelhanteln und leichte Gewichte", erklärte Aimee. Zwei bis drei Mal die Woche trainieren die beiden Frauen inzwischen virtuell miteinander. Aimee achtet dabei darauf, in jede Sitzung Pilates-Übungen, Barre und Body Conditioning einzubauen.

So konnte Leigh-Anne offenbar schon innerhalb von vier Wochen die ersten Resultate sehen. Ihr Gewicht und ihr Look sind beim Training aber offenbar nicht Leigh-Annes größte Motivation: "Leigh-Anne ist jemand, der für die Gesundheit trainiert und um sich stark zu fühlen. Nicht jemand, der auf eine Zahl auf der Waage fixiert ist", erzählte Aimee.

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock mit ihren Zwillingen

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Musikerin

Getty Images Leigh-Anne Pinnock bei der Premiere von "Boxing Day" in London, November 2021

