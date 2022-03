Alex Zverev wird zu Hause offensichtlich verwöhnt. Sophia Thomalla (32) ist seit Oktober mit dem Tennisspieler zusammen. Seitdem turteln die beiden, was das Zeug hält. Sophia teilt immer wieder so süße Liebes-Pics von den beiden, dass man glatt eifersüchtig werden könnte. Und ihre Beziehung scheint genauso gut zu laufen, wie es nach außen wirkt. Sophia verrät jetzt, was sie besonders gerne für ihren Alex macht.

Im Interview mit Gala gesteht sie, dass sie eine richtige Hausfrau sei, aber nur für ihren Partner: "Ich würde zum Beispiel niemals auf die Idee kommen, für mich allein einen Topf auf den Herd zu stellen. Auch Wäschewaschen ist für mich allein komplett ätzend. Für einen Partner mache ich das aber alles gerne, dann arbeite ich die Dinge einfach ab", erklärt die 32-Jährige.

Aber diese Angewohnheit hat die Unternehmerin anscheinend nicht nur in Sachen Haushalt, sondern in allen Lebensbereichen. Sophia hat auch eine Vermutung, woran das liegen könnte: "Ich mache für andere Leute Dinge prinzipiell lieber als für mich selbst", gesteht die Moderatorin. Ihr Partner kann sich in dieser Hinsicht auf alle Fälle glücklich schätzen.

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla

Getty Images Sophia Thomalla und Alexander Zverev

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2021

