Kim Kardashian (41) zeigt, was sie hat! Die Influencerin trennte sich bereits vor einiger Zeit von ihrem Ehemann Kanye West (44). Nachdem dieser sich erst quer stellte bezüglich der offiziellen Trennung, erklärte ein Richter die beiden formell wieder für ledig. Kanye scheint davon gar nicht begeistert zu sein und disst in seinem neuen Song Kims Lover Pete Davidson (28). Will die schwarzhaarige Schönheit ihrem Ex jetzt eins auswischen?

Immerhin postete sie auf Instagram eine ziemlich heiße Fotoreihe. Die SKIMS-Gründerin posiert unter anderem in einem schwarzen knappen Bikini mit einem Motorradhelm auf. Auf einem weiteren Bild schaut sie lasziv über die Schulter und zeigt ihre Rückansicht nur mit einem weißen Handtuch um der Hüfte, das alle wichtigen Stellen versteckt, da Kim offensichtlich nichts drunter trägt.

Kims Ex-Mann Kanye wurde vor Kurzem ebenfalls mit einem schwarzen Helm gesehen, allerdings war es die Cartoon-Version von ihm in seinem neuesten Musikvideo für den Hit "Eazy". Hier singt er: "Gott hat mich vor dem Unfall gerettet, nur, damit ich Pete Davidson in den Arsch treten kann" und begräbt Pete dabei lebendig. Ist das Kims Art, um ihrem Ex zu zeigen, was sie davon hält?

Kim Kardashian, Instagram 2022

Kim Kardashian, Instagram 2022

Kim Kardashian, Instagram 2022

