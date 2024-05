So will Travis Kelce Taylor während ihrer Tour unterstützen!

Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) möchten so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen. Daher wird der Footballspieler seine Liebste auch bei ihrer derzeitigen "The Eras"-Welttournee in Europa hin und wieder besuchen, wie ein Insider gegenüber Us Weekly verrät. "Er möchte sie so viel wie möglich unterstützen, solange er noch kann, also wird er zwischen den USA und Europa hin- und herreisen, solange er die Zeit dazu hat", erklärt die Quelle. Im September eröffnet sein Team, die Kansas City Chiefs, nämlich die nächste NFL-Saison mit einem Spiel gegen die Baltimore Ravens. Ab diesem Zeitpunkt wird sein Zeitplan straffer – davor könne er diesen aber noch so gestalten, "dass er bei [Taylor] sein kann".

Für den Tight End gibt es aber bestimmt Schlimmeres, als für Taylor nach Europa zu reisen – wie der Informant erzählt, hatte das Paar dort bisher eine "wunderbare Zeit". Für seinen nächsten Besuch haben die beiden wohl auch schon etwas geplant: Haus- und Deko-Shopping! "Sie lieben es, Antiquitäten einzukaufen und sie hat ihm geholfen, einige Dinge für sein neues Haus in Kansas auszusuchen", heißt es weiter.

Ob Taylor und Travis dabei auch schon nach einer Einrichtung für das Haus in Italien schauen, das sie planen zu kaufen? Während ihrer kleinen Auszeit am Comer See scheint es den Turteltauben dort sehr gut gefallen zu haben, wie ein Insider gegenüber US Sun ausplauderte: "Sie mögen es, einfache Dinge zu tun, sich zu entspannen, Tage allein zu verbringen und zu Hause zu chillen, also wäre dieser Ort ein perfektes Nest für sie, wenn einer von ihnen beschließt, dort eine Immobilie zu kaufen." Besichtigt haben soll das Paar auch schon ein paar Anwesen – darunter eine Villa im Wert von umgerechnet 1,57 Millionen Euro.

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift

