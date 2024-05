Krisengerüchte: Jennifer Lopez sendet provokante Botschaft

Aktuell hätte Jennifer Lopez (54) es wohl am liebsten, wenn die Medien sich auf ihren neuen Film "Atlas" konzentrieren würden. Doch inmitten der Krisengerüchte um ihre Ehe mit Ben Affleck (51) geht das ein wenig unter. Jetzt sendet die Sängerin eine Botschaft in die Welt, die nicht nur knallhart ist, sondern den Spekulanten auch eine Ansage macht. In ihrer Instagram-Story zeigt sie Bilder von sich mit einem Schild, auf dem "Don't f with J.Lo" zu lesen ist. Auf Deutsch heißt das so viel wie "Leg dich nicht mit J.Lo an". "Ein paar Leute haben mir gestern eine Nachricht geschickt und mir von diesem Plakat erzählt, das Netflix für 'Atlas' aufgehängt hat", erzählt Jennifer ihren Fans.

Auch wenn der Spruch Werbung für ihren Film ist, so passt er doch bestens zu ihrer aktuellen Situation. Immerhin zeigte sie einer Reporterin erst vor wenigen Tagen sehr deutlich, was sie von den Gerüchten, ihre Ehe stehe auf der Kippe, hält. Während einer Pressekonferenz für ihren neuen Film fragt diese nämlich unumwunden nach, wie es wirklich um Jennifer und Ben steht. Auch wenn die Verantwortlichen die Frage wohl gern übersprungen hätten, kann J.Lo sich eine Antwort nicht verkneifen. "Sie wissen es doch besser", meinte sie und schien damit deutlich zu machen, wie albern sie die Gerüchte findet.

Für das Ehepaar ist es allerdings schon der zweite Anlauf. Bereits in den frühen 2000ern hatten sie sich verlobt, doch damals war die Beziehung zerbrochen. Erst im Jahr 2021 fanden Ben und Jennifer wieder zueinander. Mittlerweile hatten beide mindestens eine Ehe hinter sich und mehrere Kinder: Der Schauspieler ist Vater von drei Kindern und die "On the Floor"-Interpretin hat Zwillinge. Diesmal war es aber offenbar der richtige Zeitpunkt und im Juli 2022 wurde eine romantische Hochzeit gefeiert.

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

MEGA Ben Affleck mit Jennifer Lopez, Februar 2024

