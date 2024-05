60. Geburtstag: Lenny Kravitz schmeißt große Party in Paris

Das ist ein Grund zu feiern: Lenny Kravitz (60) ist 60 Jahre alt geworden! Zu diesem besonderen Anlass schmiss der Musiker eine luxuriöse Fete in einem Pariser Hotel und lud all seine prominenten Liebsten ein. Neben Chris Rock (59) und Naomi Campbell (54) waren natürlich auch seine Tochter Zoe und Ex-Frau Lisa Bonet (56) vor Ort. Salma Hayek (57) war ebenfalls dabei und teilte auf ihrem Instagram-Account ein Video des Abends. Es zeigt, wie Lenny auf einem Stuhl steht und eine Rede hält, während Salma heimlich in einen kleinen Kuchen beißt. "Mein Gott, was für ein magischer Abend, ich bin so froh, dich mit Stil in ein neues Jahrzehnt rocken zu sehen. Alles Gute zum Geburtstag, mein Bruder", lauteten ihre lieben Worte.

Der 60. Geburtstag sorgt bei vielen Menschen für Schnappatmung. Lenny sieht den neuen Meilenstein allerdings ganz entspannt. In einem Interview für CBS Mornings erklärte der Sänger, dass er sich tatsächlich besser fühlt als jemals zuvor. "Mir macht das Alter überhaupt keine Angst. Man kann 30 sein und total am Boden oder auch 90 und trotzdem jung und lebendig. Das Interessante ist, dass ich mich noch nie so jung gefühlt habe", erzählte der "It Ain’t Over ’til It’s Over"-Interpret.

Der Rockstar verfolgt allerdings auch einen strengen Trainingsplan, um seinen Körper in Bestform zu halten. Wie er im April gegenüber Men's Health verraten hatte, trainiert er fünf- bis sechsmal die Woche: "Und ich laufe. Ich bin gerne draußen in der Natur und mache Dinge, die man mit seinem Körper machen kann – Klimmzüge, Sit-ups, Liegestütze, Kniebeugen." Allerdings gehe er auch gerne ins Fitnessstudio – am liebsten gleich in seiner Lederhose.

Getty Images Zoe Kravitz mit Papa Lenny

Twitter / LennyKravitz Lenny Kravitz, Rockstar

