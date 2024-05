"Bauer sucht Frau International"-Eklat: Hans und Elke empört

Andreas' Bauer sucht Frau International-Lüge kommt auch bei den Ex-Kandidaten alles andere als gut an. Der in Guatemala lebende Kakaofarmer gab an, in der Sendung auf eine Partnerin zu hoffen, obwohl später herauskam, dass er seit geraumer Zeit verheiratet ist. Stattdessen hatte er mit der Show auf seine sozialen Projekte aufmerksam machen wollen. Hans und Elke, die zu den Traumpaaren der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel zählen, macht das sauer – zumal Andreas dem Sender und der Produktion auch Manipulation vorwirft. "Wir können die aus unserer Sicht unguten Aussagen über die angeblichen 'Machenschaften' von RTL bei 'Bauer sucht Frau International' nicht teilen. Auch wenn bei uns andere Teams bei 'Bauer sucht Frau' gedreht haben, haben wir uns vom gesamten Filmteam und Sender jederzeit fair, offen und korrekt behandelt gefühlt", schreibt das Paar in einem gemeinsamen Instagram-Post.

Hans und Elke betonen, dass es ihnen wichtig sei, dazu Stellung zu beziehen, da sie sich durch die Anschuldigungen ins schlechte Licht gerückt fühlen: "Wir stehen voll hinter dem Format und sind glücklich, dass wir uns darüber gefunden haben." Zuvor äußerte sich mitunter auch die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Anna Heiser (33) zu dem Thema: "Herzlichen Glückwunsch, Andreas. Ich weiß nicht, ob das die Art von Aufmerksamkeit ist, die du gesucht hast, aber okay, deine Entscheidung. Ich persönlich finde dieses Verhalten unmöglich."

Andreas behauptete, dass das TV-Team versucht hatte, seine Hofdamen Petra und Elke gegeneinander aufzuspielen. Er hätte die beiden direkt über seinen Beziehungsstatus in Kenntnis gesetzt, woraufhin sie geblieben seien. Elke hätte die Show dann jedoch verlassen wollen, weil sie von der Produktion zu sehr unter Druck gesetzt worden sei. Die 62-Jährige schilderte wiederum etwas anderes: "Andreas hat uns unter falschen Voraussetzungen nach Guatemala geholt. Irgendwann war uns klar, dass es ihm nur um seine Promotion für seinen Hof und seine Projekte geht und nicht darum, uns kennenzulernen."

Anzeige Anzeige

RTL Petra, Elke und Andreas aus Guatemala, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2024

Anzeige Anzeige

RTL Hans und Elke bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Hans und Elkes Statement? Super! Schön, dass sie etwas dazu gesagt haben. Na ja, ich hatte mir da irgendwie noch ein bisschen mehr von erhofft. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de