"Hoffnungslose Romantikerin": Das sagen Ex-Männer über J.Lo

Im Jahr 2022 heiratete Jennifer Lopez (54) ihren Mann Ben Affleck (51). Doch die Sängerin hat in Sachen Liebe eine lange Vergangenheit: Sie war schon mit drei weiteren Männern verheiratet. Ojani Noa (49), Chris Judd und Marc Anthony (55) haben eine Ehe mit Jennifer geführt. Immer wieder gingen diese auseinander – um ihre jetzige Ehe mit Ben gibt es seit ein paar Wochen auch einige Trennungsspekulationen. Doch was sagen ihre Ex-Männer über sie?

Die erste Ehe ging Jennifer mit Ojani Noa ein, einem Kellner. Sie lernten sich 1996 kennen, als die Sängerin das kubanische Restaurant in Miami besuchte. Ihre Beziehung war geprägt von Eifersuchtsdramen rund um Sean "Diddy" Combs (54), mit dem sie beruflich zusammenarbeitete. Ihr Ex-Mann kam damit nicht klar, wie er gegenüber Daily Mail ausplauderte: "Ich habe Jen angerufen und gefragt, warum sie mit ihm auf Dates geht und sie sagte: 'Das ist rein geschäftlich.' Ich war eifersüchtig und schrie: 'Aber du bist doch verheiratet!'" Zur Hochzeit mit Ben schickte Ojani ihr dennoch Glückwünsche: "Aber ich bin nicht überzeugt, dass es von Dauer sein wird."

2001 lernte Jennifer Cris Judd am Set ihres Musikvideos kennen. Sie genossen eine rasante Romanze, heirateten im selben Jahr und haben knapp ein Jahr später direkt wieder die Scheidung eingereicht. Cris war sich sicher, woran es lag und erzählte gegenüber Us Weekly: "Ich denke, eine Beziehung ist Arbeit. Es kommt darauf an, ob man daran arbeiten will oder nicht. Wenn man sich verpflichtet, zu heiraten, kann man nicht einfach abhauen." Für ihn war die Öffentlichkeit ein Problem, seine Privatsphäre sei nicht berücksichtigt worden.

Mit Marc Anthony war die "On the Floor"-Sängerin zehn Jahre lang verheiratet. Sie gaben sich 2004 das Jawort und bekamen vier Jahre später Zwillinge. Ihre Trennung verlief im Guten. Sie sind bis heute Freunde geblieben. Marc erzählte gegenüber Nightline: "Ich kann Ihnen sagen, dass es nichts Sensationelles war. Es war eine Einsicht von uns beiden. Solche Dinge passieren. Es war eine Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben." 2022 verlor der Sänger in einem Interview mit InStyle zudem liebevolle Worte über Jennifer: "Sie ist die Erste, die den Raum betritt und die Letzte, die ihn verlässt. Sie ist die härteste Arbeiterin, die ich je getroffen habe und dazu eine hoffnungslose Romantikerin."

Jennifer Lopez mit ihrem ersten Ehemann, dem Kubaner Ojani Noa

Cris Judd und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony in Las Vegas im Mai 2012

