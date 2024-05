Heiße Looks! Heidi und Leni Klum besuchen Rennen in Monaco

Was für ein tolles Mama-Tochter-Duo! Heidi Klum (50) und Leni Klum (20) werfen sich für den großen Grand Prix in Monaco ordentlich in Schale. Beide Frauen entscheiden sich für einen Look ganz in Weiß. Heidi trägt eine offene weiße Weste, die mit weitem Ausschnitt und Löchern einen tiefen Einblick gewährt. Dazu kombiniert sie eine weiße Hose, die ebenfalls mit löchrigen Details auffällt. Daneben sieht Leni in ihrem weißen Einteiler fast schon brav aus – auch das Nachwuchsmodel fällt aber mit weitem Ausschnitt auf.

Heiße Looks sind beim diesjährigen Rennen in Monaco am 26. Mai wohl als Dresscode angesagt. Auch Model Emily Ratajkowski (32) trägt ihre Jacke im Racing-Stil offen – darunter blitzt ihr Bikinioberteil hervor. Auf der Seite der männlichen Fraktion präsentierte Rennfahrer Lewis Hamilton (39) sich besonders hot. Sein Sixpack blitzt unter einem hellblauen Cardigan hervor. So schlenderte er am Vortag des Rennens an der Piste entlang. Heidi und Leni reihen sich damit mit ihren Looks bestens ein!

Heidi und Tochter Leni überzeugen nicht das erste Mal als modisches Duo. Leni ist die älteste Tochter des Supermodels. Mit süßen 16 Jahren zeigte sich die berühmte Tochter erstmals in der Öffentlichkeit – seither ist sie neben ihrer berühmten Mama gar nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr feierte das Nachwuchsmodel seinen 20. Geburtstag. Auch hier war Heidi an der Seite ihrer Tochter und sie feierten ausgelassen zusammen in einem New Yorker Klub.

Getty Images Lewis Hamilton auf der Rennstrecke in Monte-Carlo, Monaco

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Leni Klum, Mai 2024

