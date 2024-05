Nach Verbot: Mason Disick hat offiziellen Instagram-Account!

Jetzt erobert auch die nächste Generation des Kardashian-Jenner-Clans Social Media: Mason Disick (14) hat Instagram! Der Sohn von Kourtney Kardashian (45) und ihrem Ex Scott Disick (41) hat seinen Account seit wenigen Stunden. Innerhalb kürzester Zeit kletterten seine Followerzahlen in den sechsstelligen Bereich. Mason teilte auch schon drei Beiträge, zu denen unter anderem zwei Fotos mit seinen Geschwistern Penelope (11) und Reign (9) gehören. Einen davon kommentierte seine berühmte Tante Khloé Kardashian (39) mit den Worten: "Ich kann nicht glauben, dass das passiert." Aber auch Mama Kourtney fällt es offenbar schwer, zu realisieren, dass ihr Sohn langsam erwachsen wird und sich in den sozialen Medien herumtreibt: "Mein erstes Baby ist auf Insta. Es geht mir nicht gut."

Demnach dürfte die The Kardashians-Protagonistin das Insta-Verbot für ihren Sohn endgültig aufgehoben haben. Denn der jetzige Account ist nicht Masons erster. 2020 hatte er sich bereits ein Profil auf der Plattform eingerichtet und dort Familiengeheimnisse ausgeplaudert – zum Beispiel, dass seine Tante Kylie Jenner (26) nicht wieder mit ihrem On-off-Freund Travis Scott (33) zusammenkommen würde. Kourtney machte daraufhin kurzen Prozess und vernichtete das Profil. "Ich habe sein Instagram-Konto gelöscht, weil Scott und ich uns dachten... er ist zehn. Und ich glaube, es gibt bei Instagram ein Mindestalter", verriet sie damals in einem Livestream. Dieses liegt tatsächlich bei 13 Jahren. Mason ist mittlerweile 14.

Auch wenn der erste Enkel von Kris Jenner (68) vier Jahre lang keinen eigenen Zugang zu der Social-Media-Plattform hatte, war er dort immer wieder vertreten. Erst Anfang des Jahres teilte sein Papa Scott eine Reihe von Bildern, mit denen er Einblicke in ihren Familienalltag gab. Dazu zählte auch ein Foto von Mason und Penelope am Esstisch. "2024! Es geht nichts über meine drei Kiddies!", schrieb Scott damals stolz.

Instagram / masondisick Reign und Mason Disick, Brüder

Instagram / masondisick Penelope und Mason Disick, Geschwister

Instagram / kimkardashian Mason Disick, Scott Disick, Penelope Disick, Kim Kardashian und ihre Kids

