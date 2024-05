Nach kurzer Kennenlernphase: Yeliz Koc ist immer noch Single

Yeliz Koc (30) hat ihren Traummann noch nicht gefunden. Vor wenigen Wochen lernte die Influencerin jemanden kennen. Sie gab an, noch ein wenig warten zu wollen, bevor sie den Unbekannten der Öffentlichkeit vorstellt. Dazu wird es jetzt aber wohl nicht mehr kommen. Im Interview mit Bild verrät die amtierende Promi Big Brother-Siegerin, dass aus ihrer Kennenlernphase nichts geworden ist: "Ich bin weiterhin Single. Aber ich glaube noch an die große Liebe."

An ihren Mister Right hat Yeliz auch ein paar Anforderungen. "Ich brauche einen Partner, der respektvoll mit mir umgeht. Keinen Mann, der sich herumtreibt und schon gar nicht mit fremden Frauen oder tagelang Party macht, sodass er dann nicht mehr zu erreichen ist", erklärte sie vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story. Sie wolle einen Mann und kein großes Kind.

Yeliz hatte in der Vergangenheit ein ziemlich turbulentes Liebesleben. Von 2018 bis 2020 führte sie eine On-off-Beziehung mit ihrem Bachelor in Paradise-Lover Johannes Haller (36). Danach kam sie mit Jimi Blue Ochsenknecht (32) zusammen. Die Hannoveranerin wurde nach wenigen Monaten schwanger. Töchterchen Snow zieht sie aber alleine groß – die Liebe des Paares ging noch vor der Geburt des kleinen Mädchens in die Brüche und endete in einer öffentlichen Schlammschlacht. Danach folgten Romanzen mit ihrem Make Love, Fake Love-Sieger Jannik Kontalis, ihrem Kampf der Realitystars-Flirt Paco Herb und dem TV-Casanova Yasin Mohamed (32).

Anzeige Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass es mit Yeliz' nächstem Freund länger hält? Ja, davon bin ich überzeugt! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de