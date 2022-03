Jay Sirtl schwebt privat auf Wolke sieben! Der Schauspieler verkörpert seit rund zwei Jahren die Figur Ben Straubinger in der Vorabend-Daily Köln 50667. Dort verrennt sich der hübsche Boxclub-Teilhaber immer wieder in neue Liebesgeschichten – so war er schon mit Lea (Luise-Isabella Matejczyk) verlobt, war an ein paar weiteren Mädels vergeben und hatte den einen oder anderen One-Night-Stand. In Jays echtem Liebesleben geht es wesentlich ruhiger zu: Er hat schon länger eine Freundin!

Bei einem Blick auf sein Instagram-Profil taucht sie überall auf: Moni Sabine Franziska! Sie ist eine Influencerin und stellt Kerzen her. Offenbar sind die schöne Blondine und der Serien-Star schon seit ein paar Jahren zusammen. Und schaut man sich ihre gemeinsamen Pärchenbilder an, lässt sich wohl kaum leugnen: Sie geben ein wirklich hübsches Paar ab! Die zwei Turteltauben scheinen auch sehr glücklich miteinander zu sein. "Du bist mein Zuhause. Meine Heimat. Mein Leben", schwärmte die Beauty beispielsweise in einem Liebes-Post von Jay.

Apropos Liebe – im Promiflash-Interview verriet der "Köln 50667"-Darsteller, ob er und seine Serienfigur Ben in Sachen Romantik und Beziehung gleich ticken: "Ben und Jay sind unterschiedlich – und doch ein bisschen gleich. Vom Dating her hatte Ben ja jetzt diese ganze Story mit der Dating-App – das ist überhaupt nicht meins", stellt Jay klar. "Erstens mal bin ich in einer Beziehung, aber auch wenn ich Single wäre, wäre eine Dating-App überhaupt nichts für mich."

Anzeige

Instagram / moni.sabine.franziska "Köln 50667"-Jay Sirtl mit seiner Partnerin Moni

Anzeige

Instagram / jaysirtl Jay Sirtl mit seiner Freundin Moni

Anzeige

Instagram / moni.sabine.franziska "Köln 50667"-Jay Sirtl mit seiner Partnerin Moni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de