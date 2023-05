Jay bangte bei "Kampf der Realitystars" um Zwilling Sascha

Die Familie geht wohl trotzdem vor! In der aktuellen Staffel von Kampf der Realitystars gibt es eine Premiere, denn in diesem Jahr kämpft ein Zwillingspaar erstmals jeweils einzeln um den Sieg: Die Brüder Jay (45) und Sascha Sirtl (45) bieten sich die Stirn. Auch wenn sie mehrfach klarmachten, dass jeder von ihnen für sich selbst das Preisgeld gewinnen will, fiebern sie dennoch für den jeweils anderen mit: Jay verriet Promiflash, wie nervös er wegen Saschas Beinahe-Aus war.

In der aktuellen Folge wurde es für den einstigen Big Brother-Teilnehmer ziemlich eng: Er erhielt bei der "Stunde der Wahrheit" mit Sarah Knappik (36) die meisten Stimmen. Obwohl es Jay gewesen war, der gegen seinen Bruder das Safety-Spiel mit Triumph gewonnen hatte und damit seinen Teil dazu beigetragen hatte, dass sein Zwilling rausgewählt wird, fieberte er mit Sascha mit. "Man sieht es auch an meiner Sitzhaltung. Ich war total angespannt. Ich dachte mir, was ist da los?", beschrieb der Schauspieler die Situation gegenüber Promiflash.

Sascha selbst hatte das aber bereits kommen sehen. "Ich hab wirklich tatsächlich damit gerechnet […], weil man natürlich auch eine Konkurrenz für die anderen Kandidaten ist, wenn man auch zu zweit in der Sala ist", erklärte er im Promiflash-Interview. Da Nico Patschinski krankheitsbedingt die Sendung verlassen musste, durften er und Sarah trotz der Nominierung bleiben – Glück gehabt!

Anzeige

Instagram / saschasirtl Sascha Sirtl um November 2022

Anzeige

Instagram / jaysirtl Jay Sirtl im Mai 2023

Anzeige

RTL II Sarah Knappik und Sascha Sirtl bei "Kampf der Realiystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de