Dieser Star hat am "Köln 50667"-Set die meisten Texthänger

Bei welchem Köln 50667-Star hakt der Text am öftesten? Schon seit fast zehn Jahren flackert die Vorabendserie nun über die TV-Bildschirme. In all der Zeit kamen und gingen nicht nur zahlreiche Fan-Lieblinge, sondern es kam auch schon zu dem ein oder anderen Aussetzer am Set. Im Gespräch mit Promiflash verrieten Meike-Darstellerin Pia Tillmann (34) und Ben-Darsteller Jay Sirtl nun: Dieser Schauspieler hat am meisten mit Texthängern zu kämpfen!

Mit Promiflash plauderte Pia über ihre Kollegen und kam dabei auch auf die Probleme mit den Texten zu sprechen. Doch welcher Co-Star hat davon die meisten? "Wenn ich jemanden wählen müsste, ist es Marcel Thorwesten, weil er einfach krass unkonzentriert ist zwischendurch. Aber das ist halt seine Art", lachte die Blondine, stellte dabei jedoch auch direkt klar. "Ich glaube, das passiert jedem Mal!"

Diese Einschätzung scheint am Set verbreitet zu sein. Auch Jay sieht die Sache ganz ähnlich und nennt den Oskar-Darsteller. "Die meisten Texthänger hat auf jeden Fall Marcel Thorwesten. Und wenn jemand etwas anderes sagt, lügt er", scherzte der gebürtige Bayer über seinen Serien-Sohn.

Anzeige

RTL2 / "Köln 50667" Pia Tillmann, "Köln 50667"-Star

Anzeige

RTL2 / "Köln 50667" Marcel Thorwesten, "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige

RTL2 / "Köln 50667" Marcel Thorwesten und Jay Sirtl, "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de