Traurige Gerüchte kursieren um Shailene Woodley (30) und Aaron Rodgers (38)! Im Februar vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin ihre Verlobung mit dem Football-Spieler der Öffentlichkeit verkündet. Danach zeigte sich das Paar regelmäßig happy zusammen. Angeblich wollten sie bald den nächsten Schritt wagen und ihre Liebe mit einer Hochzeit krönen. Doch jetzt behauptet ein Insider: Zwischen Shailene und Aaaron soll alles aus sein!

Ein Vertrauter der beiden berichtete nun gegenüber In Touch, dass sie wohl beschlossen haben, fortan getrennte Wege zu gehen. "Während Shailene Aarons Karriere unterstützte, hat er Football immer an erste Stelle gesetzt und sie haben kaum noch Zeit miteinander verbracht", verriet der Informant. Shailene habe sich in den vergangenen Monaten von ihrem Verlobten vernachlässigt gefühlt. Doch Aaron sei schon immer ein unabhängiger Typ gewesen – diese Einstellung wollte er angeblich auch nicht für Shailene über Bord werfen.

Außerdem soll der Sportler kalte Füße wegen der anstehenden Hochzeit bekommen haben. Letztlich konnte das Paar ihre Beziehung angeblich nicht mehr am Laufen halten. "Es gab zu viele Hindernisse. Sie sind beide erwachsen und haben beschlossen, sich freundschaftlich zu trennen", erklärte die Quelle abschließend.

