Traurige Nachrichten für viele Let's Dance-Fans! Seit 2016 ist Robert Beitsch (29) fester Bestandteil der beliebten RTL-Show. Als Profitänzer wirbelte er unter anderem Promidamen wie Sängerin Sarah Engels (28) und GZSZ-Darstellerin Ulrike Frank (52) über das TV-Parkett. In diesem Jahr war Senna Gammour (41) seine Partnerin. Zukünftige Kandidatinnen müssen aber leider auf Roberts Coaching verzichten, denn: Der Berliner wird nach der Profi-Challenge am Freitag bei "Let's Dance" aussteigen.

Das verkündete Robert jetzt mit einem langen Statement auf seinem Instagram-Account: "Ich werde mich nächstes Jahr in was Neues stürzen und wollte euch sagen, dass morgen meine vorerst letzte TV-Show mit 'Let's Dance' sein wird." Für seinen finalen Auftritt auf der Fernseh-Tanzfläche habe er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Er freue sich riesig auf den Abend. "Und wahrscheinlich werde ich Pipi in die Augen haben", schrieb er weiter.

Unter dem Post zeigten sich viele Follower ziemlich enttäuscht über seinen Ausstieg. "Wie schade, dich dort nicht mehr zu sehen. Aber ich wünsche dir ganz viel Spaß, Freude und Erfolg bei deinen nächsten Projekten", kommentierte ein User. Und natürlich reagierten auch seine ehemaligen Kollegen wie Christina Luft (31) und Ekaterina Leonova (34) mit Herz-Emojis.

Getty Images Robert Beitsch und Sarah Lombardi bei "Let's Dance" 2016

Getty Images Senna Gammour und Robert Beitsch bei "Let's Dance" 2021

Instagram / robertbeitsch_official Robert Beitsch, "Let's Dance"-Profi

