In der zweiten Let's Dance-Show gibt es gleich mehrere Änderungen. Sowohl Hardy Krüger Jr. (53) als auch Andrzej Cibis (34) und Malika Dzumaev müssen in Quarantäne und können daher nicht mehr an der Show teilnehmen. Das bedeutet nicht nur, dass in dem RTL-Format nun fleißig die Tanzpartner getauscht werden, sondern auch, dass Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) eine zweite Chance bekommt. Sie war in der ersten Show ausgeschieden. Da ihr bisheriger Tanzpartner Andrzej ausfällt, wird sie heute Abend mit Jimmie Surles über das Tanzparkett fegen. Aber wer ist Jimmie eigentlich?

Wie RTL berichtet, hat der Stuttgarter schon sein ganzes Leben lang getanzt. Jimmie lebte sogar zwischenzeitlich in Los Angeles und arbeitete dort als Tänzer und als Choreograf. In seiner Karriere hat er schon mit Stars wie Mariah Carey (51), Ronan Keating (45) oder den Pussycat Dolls zusammengearbeitet. Seit 2006 ist der 44-Jährige wieder in Deutschland und war hier schon für verschiedene TV-Produktionen tätig – unter anderem auch für "Let's Dance".

Hinter den Kulissen des Erfolgsformats ist Jimmie nämlich schon seit einiger Zeit mit dabei. Tatsächlich konnten die Zuschauer ihn sogar gerade erst auf der Bühne bewundern. In der ersten Liveshow performte er den Eröffnungstanz mit Moderatorin Victoria Swarovski (28).

