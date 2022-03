Vor fünf Jahren wurde Ed Sheeran (31) mit einer extremen Beschuldigung konfrontiert: Zwei Musiker behaupteten, er habe Teile seines Songs "Shape Of You" von ihnen übernommen. Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich der Engländer mit Plagiatsvorwürfen auseinandersetzen muss. Auch 2018 verklagte eine Firma ihn wegen seines Hits "Thinking Out Loud", das sie für eine Kopie von Marvin Gayes (✝44) "Let’s Get It On" hielten. Der Prozess wurde dann zwischenzeitlich ausgesetzt. Jetzt befindet sich Ed also erneut im Gerichtssaal.

Wie The Mirror berichtete, hat der Prozess rund um den vermeintlichen Song-Klau letzten Freitag begonnen. Insgesamt soll das Verfahren etwa drei Wochen andauern und stellt eine zentrale Frage in den Vordergrund: Die klagenden Musiker wollen wissen, wie genau der Popstar seine Songs schreibt und, ob er sich "Dinge ausdenkt, während er sie schreibt". Konkret geht es wohl um die Zeile "Oh I, Oh I, Oh I" des Refrains, den die Kläger für eine Nachahmung ihres Kehrreims "Oh Why, Oh Why, Oh Why" halten.

Ob es zu einer Einigung zwischen den Beteiligten kommen wird, müsste sich demnach innerhalb der nächsten Wochen herausstellen. Der "Photograph"-Interpet will sich allem Anschein nach ohnehin aus dem Rampenlicht zurückziehen. Im "Teach Me A Lesson"-Podcast erklärte der 31-Jährige, dass die Stadiontour 2022 seine vorerst Letzte sein wird. Er wolle nämlich mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Getty Images Ed Sheeran bei den MTV European Music Awards 2021

Getty Images Ed Sheeran, The Brit Awards 2022

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

