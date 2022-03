Das Drama um Yeliz Koc (28) und Familie Ochsenknecht geht offenbar in die nächste Runde! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin trennte sich vor mehreren Monaten von ihrem On-off-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (30) – mit ihm hat sie Töchterchen Snow Elanie. Ihr Verhältnis zu ihrem Ex und dessen Familie ist augenscheinlich nicht das Beste. In der Reality-TV-Serie Diese Ochsenknechts ist die Bloggerin aber dennoch Thema. Nun schoss Natascha Ochsenknecht (57) gegen Yeliz!

Auch in der zweiten Folge von "Diese Ochsenknechts" bot das Trennungsdrama um Yeliz und Jimi viel Angriffsfläche. Die Influencerin hatte nach dem Liebes-Aus einige pikante Details über die Familie Ochsenknecht enthüllt. Zudem bezeichnete sie Mutter Natascha sogar als echtes Schwiegermonster – zu viel des Guten, wie diese klarstellte. "Alles in die Öffentlichkeit zu tragen, das ist ja heutzutage an der Tagesordnung. Man tut es nicht nur, um Presse zu haben, sondern auch, um die Followerzahl schön hochzupushen", wetterte die TV-Bekanntheit gegen die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin. Laut ihr genieße Yeliz diese Art von Aufmerksamkeit in vollen Zügen.

"Die Leute folgen und folgen. Dann kommt nur heiße Luft. Bis dann wieder das Nächste passiert", schilderte die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (66) weiter. Auch Cheyenne (21) schoss heftig gegen Yeliz: "Ich glaube, Jimi ist wortwörtlich durch die Hölle gegangen. Mit dem Teufel durch die Hölle gegangen." Sie habe sich sehr gewundert, dass Jimi es so lange mit Yeliz aushielt. "Ich hätte mich direkt nach dem ersten Post getrennt", stellte die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin klar.

"Diese Ochsenknechts" – sechs Episoden ab 21. Februar um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im September 2021

