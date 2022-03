Kim Kardashian (41) lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen! Mode spielt in dem Leben der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin schon immer eine große Rolle. Ihren kurvigen Körper setzt sie bei Events oder auch im Netz regelmäßig gekonnt in Szene. Für ihren ausgefallenen Klamotten-Geschmack ist sie seit Jahren berühmt-berüchtigt. Nun setzte Kim aber noch einen drauf – für die Paris Fashion Week wurde sie komplett in Klebeband eingewickelt!

Für die Modeschau der Marke Balenciaga hüllte sich die Reality-TV-Berühmtheit in einen Look komplett aus gelbem Klebeband mit dem Namen des Labels darauf. Wie sie in ihrer Instagram-Story festhielt, wurde sie von ihren Angestellten von Hals bis Fuß zugeklebt. Sogar ihre Handtasche wurde mit dem gelben Tape versehen. Viele würden sagen: Wie skurril – für die Beauty ist es augenscheinlich ein neuer Fashion-Trend.

Auf einem Schnappschuss, den die Schauspielerin Salma Hayek (55) auf Insta teilte, konnte man Kim vollständigen Look in voller Pracht bewundern. Dass sie es liebt, sich mit extravaganter Mode in Szene zu setzen, bewies die vierfache Mutter schon öfter. 2021 war Kim auf der großen Met-Gala beispielsweise in schwarzer Ganzkörper-Garderobe samt vollständiger Gesichtsverdeckung erschienen.

Instagram / salmahayek Salma Hayek und Kim Kardashian auf der Pariser Fashion Week im März 2022

Getty Images Kim Kardashian auf der Fashion-Show von Prada im Februar 2022

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2021

