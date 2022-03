Jo Weils (44) neue Unter uns-Rolle scheint wie für ihn gemacht zu sein. Vor wenigen Tagen wurde verkündet, dass der ehemalige Verbotene Liebe-Darsteller ab April in der RTL-Daily die Rolle von Dominic Adams übernimmt. Bisher war der Name des Architekten nur im Gespräch zwischen Ringo (Timothy Boldt, 31) und Benedikt (Jens Hajek, 54) gefallen. Jetzt bekommt Dominic auch ein Gesicht. Und offenbar könnte Jo nicht glücklicher sein, den New Yorker zu spielen – er "liebt" seine Rolle.

In einem Interview, das auf der offiziellen Instagram-Seite von "Unter uns" zu sehen ist, schwärmte der Frankfurter von der Serienfigur. "Dominic und ich haben einiges, was sich überschneidet. Seine Art ans Leben ranzugehen, mit Dingen umzugehen und auch, dass er vieles mit einem gewissen Humor sieht – das teilen wir definitiv", stellte er klar. Auch die Liebe zu New York hätten die beiden gemeinsam. Die übrigen Gemeinsamkeiten dürfe Jo derzeit noch nicht verraten – immerhin wolle er den Zuschauern noch nichts vom Serienplot vorwegnehmen. "Ich fühle mich wohl und liebe meine Rolle", hielt der 44-Jährige allerdings fest.

Aber nicht nur seine Rolle gefällt ihm – auch am "Unter uns"-Set sei er super aufgenommen worden. "Es war ein bisschen wie nach Hause kommen. Auch wenn ich nie bei 'Unter uns' war", erzählte Jo. Besonders habe er sich gefreut, ein paar alte Kollegen wiederzusehen.

RTL / Stefan Behrens Eva Wagner (Claudelle Deckert) und Dominic Adams (Jo Weil) bei "Unter uns"

Augustin,Christian/ Action Press Jo Weil, deutscher Schauspieler

TVNOW / Julia Feldhagen Jo Weil, Seriendarsteller

