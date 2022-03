Unter uns bekommt jetzt prominente Verstärkung! Die beliebte deutsche Seifenoper steht bereits seit dem Jahr 1994 auf dem täglichen Sendeplan von RTL. Intrigen, Liebe und ganz viel Drama stehen in der TV-Serie auf der Tagesordnung. In der Daily Soap wirken seit Jahren deutsche Promis wie Claudelle Deckert (48) mit. Sie verkörpert die Anwältin Eva Wagner, welche sich wohl auf einen neuen Lover freuen darf. Denn der deutsche TV-Darsteller Jo Weil (44) spielt schon bald bei "Unter uns" mit!

Wie RTL verkündete, wird der Verbotene Liebe-Schauspieler ab dem ersten April die Daily Soap aufmischen. Als der New Yorker Architekt Dominic Adams sorgt er dann für große Gefühle. "Ich freue mich riesig, für eine Weile eine der bekanntesten Straßen Kölns, die Schillerallee, unsicher machen zu dürfen", schwärmte Jo gegenüber RTL. Angeblich winkt mit seinem Einstieg dem Serien-Charakter Eva eine neue Liebe. Für Jo geht augenscheinlich in Traum in Erfüllung.

"Vor über 25 Jahren hatte ich noch während meiner Abi-Zeit für 'Unter uns' eines meiner ersten Castings überhaupt", verriet der deutsche TV-Star. Damals hatte es jedoch nicht geklappt. "Umso schöner ist es, dass ich jetzt die spannende Rolle des Dominic Adams spielen darf", erklärte Jo abschließend.

Claudelle Dackert im Januar 2021

"Verbotene Liebe"-Star Jo Weil im März 2022

Eva (Claudelle Deckert) bei "Unter uns"

