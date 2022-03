Sie gelten für viele als das Favoritenpaar! Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41) ertanzten sich gleich in der ersten Folge der aktuellen Let's Dance-Staffel das goldene Ticket. Die Influencerin und ihr Profipartner harmonieren so gut miteinander, dass manch einer bereits einen Flirt witterte. Kurz vor ihrem Auftritt am vergangenen Freitag steckten Amira und Massimo noch einmal die Köpfe zusammen – doch dabei ging es offenbar nur um die Choreografie!

Auf Instagram teilte Massimo jetzt nämlich einen Schnappschuss, der ihn und Amira kurz vor ihrer Performance zeigt. "Die letzten Ratschläge vor dem Auftritt… Den Tanz noch mal durchgehen und Mut zusprechen", schrieb der Tänzer unter den Beitrag aus der Backstage. Seine Worte verfehlten ihre Wirkung anscheinend nicht – denn mit seiner Partnerin zeigte sich der 41-Jährige äußerst zufrieden: "Amira hat das toll gemeistert!"

Fans und Tanzgefährten freuten sich über den Einblick in die Welt hinter der großen "Let's Dance"-Bühne. "Tolles Foto! Und euren Tanz habe ich so genossen!", kommentierte eine Nutzerin den Post. Amira bedankte sich unter dem Beitrag bei ihrem Showpartner. "Bester Trainer!", schrieb sie.

TVNOW / Stefan Gregorowius Profitänzer Massimo Sinató

Getty Images Massimo Sinató und Amira Pocher bei "Let's Dance" 2022

Instagram / amirapocher Amira Pocher, "Prominent"-Moderatorin

