Es scheint kein böses Blut zu fließen! Zwischen Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) flogen zuletzt ordentlich die Fetzen. Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit die Scheidung von dem Rapper eingereicht hatte, schoss dieser immer wieder gegen ihre neue Liebe Pete Davidson (28). In seinem neusten Musikvideo deutete der "Stronger"-Interpret sogar an, den Komiker lebendig begraben zu wollen. Khloé Kardashian (37) scheint sich nach dem Kimye-Drama jedoch nicht auf eine Seite schlagen zu wollen.

Auf Bildern, die TMZ vorliegen, wurde die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin dabei gesichtet, wie sie ihr Töchterchen True Thompson (3) zu ihrer Turnstunde begleitete – doch das ist längst nicht alles. Für ihr sportlich-elegantes Outfit griff die 37-Jährige kurzerhand zu einem schwarzen "Saint Pablo"-Kapuzenpullover. Diesen hatte Kanye im Zuge seiner gleichnamigen Tour im Jahr 2016 verkauft. Der aktuelle Ärger um den Ex-Mann ihrer Schwester scheint sich also nicht wirklich auf Khloés Garderobenwahl auszuwirken.

Das überrascht, da sich Khloé erst vor einigen Wochen von ihrem Ex-Schwager abgewandt hatte. Neben ihr hatten auch die anderen Mitglieder der Kardashian-Jenner-Familie keine Lust mehr auf Kanyes Hasstiraden im Netz und entfolgten ihm schlussendlich auf Social Media.

Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Kim Kardashian und Khloé Kardashian im Mai 2017 in New York City

Kanye West im Dezember 2021

