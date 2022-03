Ist Kanye West (44) mit dieser Aktion zu weit gegangen? Die Ehe von dem Rapper und Kim Kardashian (41) scheiterte, erst vor wenigen Tagen wurde die Unternehmerin offiziell als wieder ledig erklärt. Wenn es nach dem Musiker ginge, wäre sie aber immer noch mit ihm zusammen – dementsprechend passt es ihm auch gar nicht, dass die Beauty mit Pete Davidson (28) turtelt. Darum ließ Ye nun Pete in einem Musikvideo lebendig vergraben. Petes Freunden jagte das eine Heidenangst ein!

Der "Stronger"-Interpret lässt in dem Musikvideo zum Song "Eazy" eine Knetfigur des Komikers entführen und vergraben. Diese Nummer finden Petes Freunde wohl alles andere als lustig, wie sie Page Six erzählten: "Das ist, ganz im Ernst, richtig beängstigend." Pete sehe das hingegen etwas entspannter – da er keine Social-Media-Accounts habe, wisse er gar nicht immer, was da so abgeht.

Scheint so, als wäre eine Versöhnung zwischen Kanye und Kim noch lange nicht in Sicht. Dabei wünscht die vierfache Mutter sich angeblich, dass zwischen ihr und ihrem Ex wieder Frieden einkehrt, wie Insider Daily Mail verrieten: "Ihr größter Wunsch ist es, eine gesunde Beziehung zu Kanye als Elternteil zu haben, und sie wird weiterhin alles tun, um die Dinge in diese Richtung zu bewegen."

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige

Musikvideo: "The Game & Kanye West" mit "Eazy" Pete-Davidson-Knetfigur in Kanye Wests Musikvideo

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de