Prinz Harry (37) lernt die US-amerikanische Kultur kennen. Mittlerweile ist es zwei Jahre her, dass der Enkel der Queen (95) und seine Frau Herzogin Meghan (40) bekannt gegeben haben, dass sie nicht mehr Teil der royalen Welt sein wollen. Das Paar und seine gemeinsamen Kinder leben mittlerweile in den USA – und bleiben dem öffentlichen Leben in der Regel eher fern. Jetzt tauchte Harry allerdings auf Fotos im Netz auf – als er ein Rodeo besuchte.

Am Montagabend postete eine Mitarbeiterin der Rodeo-Arena der texanischen Stadt Fort Worth auf Instagram eine Aufnahme, auf der eine Ansammlung von Menschen zu sehen ist. Im Cowtown Coliseum steht Prinz Harry mit hochgekrempelten Ärmeln und einem olivgrünen Cowboyhut auf dem Kopf und unterhält sich konzentriert mit den umstehenden Personen. Offenbar ist der gebürtige Brite mittendrin im Geschehen – denn direkt neben ihm ist ein rotes Gatter zu sehen, das offenbar einen der Eingänge zur Rodeo-Arena markiert.

Die Verantwortlichen des Events sind offenbar noch ganz begeistert darüber, dass sie royalen Besuch begrüßen durften. "Wo war der Prinz am Samstagabend? Achja – er hing bei den buckelnden Bullen beim Stockyards Championship Rodeo ab. Ich liebe es. Danke für den Besuch", schrieb die Mitarbeiterin Cindy Reid zu dem Beitrag.

Prinz Harry im Jahr 2003

Prinz Harry 2019

Prinz Harry in den Niederlanden

